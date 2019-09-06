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Освобождение Цемаха: в США прокомментировали решение суда. Фото: NewsOne

Освобождение Цемаха: в США прокомментировали решение суда

6 сен 2019, 11:19
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Освобождение Владимира Цемаха, который является ключевым свидетелем по делу о катастрофе малайзийского самолета рейса MH17, может снять напряженность в отношения между Украиной и Россией.

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Такие действия со стороны Украины могут быть полезными для освобождения большей части украинских заключенных и пленных, которые удерживает РФ. Об этом накануне заявил американский сенатор Крис Мерфи после проведения встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, передает «5 канал».

Кроме того, сенатор выразил уверенность, что освобождение Цемаха станет важным аргументом в решении конфликта на Донбассе. Он надеется, что после переговоров лидеров двух стран удастся снять напряженность, а большинство украинских заложников и пленных будут возвращены из РФ в Украину.

Между тем, российский «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщил, что обмен пленными между РФ и Украиной начнется завтра, 7 сентября. Он пройдет в формате «35 на 35». По данным собеседника, в списки на обмен внесен и украинский режиссер Олег Сенцов.

Напомним, что Цемаха, для задержания которого была проведена масштабная спецоперация, освободили накануне в зале суда под личное обязательство. После этого появилась информация, что его хотят обменять на Сенцова.​


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