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Обмен Сенцова на Цемаха подтвердили росСМИ, фото — скриншот видео из суда

РосСМИ подтвердили обмен Цемаха на Сенцова

5 сен 2019, 19:32
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Фигуранта дела MH17 Владимира Цемаха могут обменять на украинского режиссера Олега Сенцова. О внесении бывшего начальника расчета противовоздушной обороны так называемой ДНР из оккупированного города Снежное в списки на обмен между Россией и Украиной сообщили 5 сентября российские СМИ.

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Со ссылкой на информированный источник «Интерфакс» сегодня заявил, что Цемах, «отпущенный на свободу по решению суда в Киеве», внесен в обменные списки. «Коммерсант», ссылаясь на свой источник в Киеве, также сообщает, что боевика планируют обменять на украинского режиссера Олега Сенцова.

Это издание детализировало процесс включения Цемаха в список на обмен. В середине лета, когда начались переговоры между Киевом и Москвой, украинцы вычеркнули Цемаха, который на тот момент был в списке под № 34. После этого в медиа распространилась информация о формуле обмена «33 на 33». Россияне после этого сразу же вычеркнули из списка Олега Сенцова.

Впоследствии стороны вернулись к предыдущему варианту обмена и в список включили и режиссера, и зенитчика боевиков.

Напомним, что сегодня Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения Владимиру Цемаху, которого летом спецслужбы Украины похитили на оккупированной территории. Из-под ареста Цемаха в зале суда выпустили под личное обязательство являться к следствию.


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