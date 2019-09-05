Антикоррупционный суд: ведомство Холодницкого направило в ВАС первый обвинительный акт, фото — ЗиК

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Специализированная антикоррупционная прокуратура утвердила и 5 сентября направила в Высший антикоррупционного суда первый обвинительный акт. Он касается чиновника, который перевел государственные средства в оффшор.

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Речь идет о деле в отношении бывшего первого заместителя генерального директора государственного научно-исследовательского и проектного института «Титан», сообщает пресс-служба САП.

Андрея Рачкова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В САП сообщают, что в течение 2012−2013 годов служащий в сговоре с другими лицами обеспечил перечисление государственным предприятием иностранной компании (Британские Виргинские острова) 1,258 млн долл. за работы и услуги, которые не предоставлялись.

Во время досудебного расследования подозреваемый находился под круглосуточным домашним арестом.

Напомним, что сегодня в Украине начал свою работу Высший антикоррупционный суд. Он будет рассматривать дела о коррупции и связанные с ней преступления. В состав ВАС входят 38 судей. ВАС получит на рассмотрение более 3 тыс. уголовных производства от местных судов.