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Антикорупційний суд: відомство Холодницького скерувало до ВАС перший обвинувальний акт, фото — ЗіК

Дебютне завдання для Антикорупційного суду: відомство Холодницького скерувало до ВАС перший обвинувальний акт (ФОТО)

5 вер 2019, 18:58
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Спеціалізована антикорупційна прокуратура затвердила і 5 вересня спрямувала до Вищого антикорупційного суду перший обвинувальний акт. Він стосується чиновника, який перевів державні кошти в офшор.

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Йдеться про справу стосовно колишнього першого заступника генерального директора державного науково-дослідного та проектного інституту «Титан», повідомляє прес-служба САП.

Андрія Рачкова обвинувачують у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Антикорупційний суд: відомство Холодницького скерувало до ВАС перший обвинувальний акт, фото — САП

Антикорупційний суд: відомство Холодницького скерувало до ВАС перший обвинувальний акт, фото — ЗіК

У САП повідомляють, що впродовж 2012−2013 років службовець у змові з іншими особами забезпечив перерахування державним підприємством іноземній компанії (Британські Віргінські острови) 1,258 млн дол. за роботи та послуги, які не надавались.

Під час досудового розслідування підозрюваний перебував під цілодобовим домашнім арештом.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні розпочав свою роботу Вищий антикорупційний суд.​ Він займатиметься розглядом справ про корупційні та пов’язані з ними злочини. До складу ВАС входять 38 суддів. ВАС отримає на розгляд понад 3 тис. кримінальних провадження від місцевих судів.

Джерело: Ракурс


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