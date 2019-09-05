Пожежа під Києвом: горіло звалище на сміттєсортувальному заводі, фото — ДСНС

https://racurs.ua/ua/n126399-pid-kyievom-gorilo-zvalysche-na-smittiesortuvalnomu-zavodi-foto.html

Ракурс

Під Києвом горіло сміттєзвалище на території приватного сміттєсортувального заводу. Звалище загорілося вранці, подія трапилася у Вишгородському районі. Сміття горіло на відкритій території у селі Демидів.

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На місце події спрямували рятувальників з смт Димер і Нових Петрівців, повідомили у Фейсбук ДСНС.

Сміття загорілося на території приватного сміттєсортувального заводу. Окремі осередки пожежі охопили площу 0,5 га та 1 га.

Вогонь гасили майже увесь день, локалізувавши пожежу о 15.30, а о 18.05 ліквідувавши повністю. Причина пожежі встановлюється.

«Ракурс» нещодавно повідомляв про пожежу, яку декілька днів не могли загасити в Полтавській області. Тоді пожежники брали воду для гасіння безпосередньо із річки Ворскла.