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Пожежа на сміттєзвалищі під Полтавою палає другий день. Фото: ТАСС

Пожежа на сміттєзвалищі під Полтавою палає другий день (ФОТО, ВІДЕО)

1 сер 2019, 13:45
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У Полтавській області вже другий день горить звалище твердих побутових відходів, розташоване у селі Макухівка. Про займання рятувальникам повідомили близько 12.00 31 липня.

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На місці події рятувальники працюють вже другий день. Станом на 22.00 31 липня, їм вдалося ліквідувати півгектара сміття. Про це повідомляє прес-служба управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

В цілому вогонь вже встиг знищити сміття на площі близько 2 га. За даними рятувальників, для ліквідації пожежі на місце події було залучено бригади п’яти відділень пожежно-рятувальних частин, а також дев’ять одиниць службової техніки.

Сьогодні, 1 липня, бійці ДСНС продовжують ліквідовувати пожежу. Для гасіння також була розгорнута пожежно-насосна станція, яка подає воду з річки Ворскла.

Пожежа на сміттєзвалищі під Полтавою палає другий день. Фото: poltava.to

Нагадаємо, що 23 липня пожежа спалахнула у житловому будинку на Кловському узвозі у Печерському районі Києва. У квартирі, де спалахнув вогонь, рятувальники виявили тіло жінки, яка і могла бути винуватицею пожежі.

Джерело: Ракурс


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