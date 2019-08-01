Пожар на свалке под Полтавой полыхает второй день. Фото: ТАСС

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В Полтавской области уже второй день горит свалка твердых бытовых отходов, расположенная в селе Макуховка. О возгорании спасателям сообщили около 12.00 31 июля.

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На месте происшествия спасатели работают уже второй день. По состоянию на 22.00 31 июля, им удалось ликвидировать полгектара мусора. Об этом сообщает пресс-служба управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области.

В целом огонь уже успел уничтожить мусор на площади около 2 га. По данным спасателей, для ликвидации пожара на место происшествия были привлечены бригады пяти отделений пожарно-спасательных частей, а также девять единиц служебной техники.

Сегодня, 1 июля, бойцы ГСЧС продолжают ликвидировать пожар. Для тушения также была развернута пожарно-насосная станция, которая подает воду из реки Ворскла.

Напомним, что 23 июля пожар вспыхнул в жилом доме на Кловском спуске в Печерском районе Киева. В квартире, где вспыхнул огонь, спасатели обнаружили тело женщины, которая и могла быть виновницей пожара.