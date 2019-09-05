Обшуки в «Укренерго»: керівників підозрюють у збитках державі на 40 млн грн, фото — Нацполіція

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Ракурс

Департаменту захисту економіки Національної поліції відзвітував про обшуки в «Укренерго». Керівників Національної енергетичної компанії підозрюють у завданих державі збитках на 40 млн грн.

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Про викриту схему привласнення посадовцями «Укренерго» державних коштів повідомила 5 вересня прес-служба Департаменту захисту економіки.

Поліція задокументувала «факти злочинної діяльності посадових осіб енергетичної компанії під час проведення конкурсних торгів із закупівлі товарів, робіт і послуг для потреб підприємства».

Обшуки відбуваються у Києві, Харкові, Львові та Київській області в офісних приміщеннях та за місцем проживання керівників.

«Ракурс» вранці повідомляв, що поліція Києва влаштувала обшуки в центральному офісі «Укренерго». Слідчі та бійці спецназу обшукали центральний офіс компанії на вул. Петлюри, 25 і об'єкти північної енергосистеми «Укренерго» в Харкові.

Правоохоронці нібито вилучали документи, пов’язані з виконанням будівельно-монтажних робіт, а також постачанням обладнання і деталей від ТОВ «Чорноморенергоспецмонтаж». Ця фірма у 2016 році підписала з «Укренерго» контракти на суму в 260 млн грн.

Ця фірма фігурувала в кримінальному провадженні щодо «Одесаобленерго». Компанію підозрювали в підписанні угод з чотирма підрядниками з штучним завищенням вартості робіт.

«Укренерго» є приватним акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Воно підпорядковується Міністерству фінансів України і виступає гарантом функціонування Об'єднаної енергетичної системи України, до якої входять 12 ТЕС, 4 АЕС, 7 ГЕС, 3 ГАЕС, а також 95 ТЕЦ, магістральні та міждержавні електромережі, електромережі обленерго.