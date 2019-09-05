Обыски в «Укрэнерго»: руководителей подозревают в убытках государству на 40 млн грн, фото — Нацполиция

https://racurs.ua/n126398-policiya-otchitalas-ob-obyskah-v-ukrenergo-rukovoditeley-podozrevaut-v-nanesenii-ubytkov-na-40.html

Ракурс

Департамента защиты экономики Национальной полиции отчитался об обысках в «Укрэнерго». Руководителей Национальной энергетической компании подозревают в нанесении государству убытков на 40 млн грн.

Loading...

О раскрытой схеме присвоения должностными лицами «Укрэнерго» государственных средств сообщила 5 сентября пресс-служба Департамента защиты экономики.

Полиция задокументировала «факты преступной деятельности должностных лиц энергетической компании во время проведения конкурсных торгов по закупке товаров, работ и услуг для нужд предприятия».

Обыски проходят в Киеве, Харькове, Львове и Киевской области в офисных помещениях и по месту жительства руководителей.

«Ракурс» утром сообщал, что полиция Киева устроила обыски в центральном офисе «Укрэнерго». Следователи и бойцы спецназа обыскали центральный офис компании на ул. Петлюры, 25 и объекты северной энергосистемы «Укрэнерго» в Харькове.

Правоохранители якобы изымали документы, связанные с выполнением строительно-монтажных работ, а также поставкой оборудования и деталей от ООО «Черноморэнергоспецмонтаж». Эта фирма в 2016 году подписала с «Укрэнерго» контракты на сумму в 260 млн грн. Эта фирма фигурировала в уголовном производстве относительно «Одессаоблэнерго». Компанию подозревали в искусственно завышеной стоимости работ.

«Укрэнерго» является частным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Оно подчиняется Министерству финансов Украины и выступает гарантом функционирования Объединенной энергетической системы Украины, в которую входят 12 ТЭС, 4 АЭС, 7 ГЭС, 3 ГАЭС, а также 95 ТЭЦ, магистральные и межгосударственные электросети, электросети облэнерго.