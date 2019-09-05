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Ракурс
Пожар под Киевом: горела свалка на мусоросортировочном заводе, фото — ГСЧС

Под Киевом горела свалка на мусоросортировочном заводе (ФОТО)

5 сен 2019, 18:36
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Под Киевом горела свалка на территории частного мусоросортировочного завода. Свалка загорелась утром, происшествие случилось в Вышгородском районе. Мусор горел на открытой территории в селе Демидов.

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На место происшествия направили спасателей из пгт Дымер и села Новые Петровцы, сообщили в Фейсбук ГСЧС.

Пожар под Киевом: горела свалка на мусоросортировочном заводе, фото — ГСЧС

Пожар под Киевом: горела свалка на мусоросортировочном заводе, фото — ГСЧС

Мусор загорелся на территории частного мусоросортировочного завода. Отдельные очаги пожара охватили площадь 0,5 га и 1 га. Огонь тушили почти весь день, локализовав пожар в 15.30, а в 18.05 ликвидировав полностью. Причина пожара устанавливается.

Пожар под Киевом: горела свалка на мусоросортировочном заводе, фото — ГСЧС

Пожар под Киевом: горела свалка на мусоросортировочном заводе, фото — ГСЧС

Пожар под Киевом: горела свалка на мусоросортировочном заводе, фото — ГСЧС

«Ракурс» недавно сообщал о пожаре, который несколько дней не могли потушить в Полтавской области. Тогда пожарные брали воду для тушения непосредственно из реки Ворскла.

Источник: Ракурс


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