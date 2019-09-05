Обмін Сенцова на Цемаха підтвердили росЗМІ, фото — скріншот відео із суду

https://racurs.ua/ua/n126401-roszmi-pidtverdyly-obmin-cemaha-na-sencova.html

Ракурс

Фігуранта справи MH17 Володимира Цемаха можуть обміняти на українського режисера Олега Сенцова. Про внесення колишнього начальника розрахунку протиповітряної оборони так званої ДНР з окупованого міста Сніжне до списків на обмін між Росією і Україною повідомили 5 вересня російські ЗМІ.

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З посиланням на інформоване джерело «Интерфакс» сьогодні заявив, що Цемах, «відпущений на свободу за рішенням суду в Києві», внесений до обмінних списків. «Коммерсант», посилаючись на своє джерело у Києві, також повідомляє, що бойовика планують обміняти на українського режисера Олега Сенцова.

Це видання деталізувало процес включення Цемаха в список на обмін. У середині літа, коли почалися перемовини між Києвом і Москвою, українці викреслили Цемаха, який на той момент був у списку під № 34. Після цього у медіа поширилася інформацію про формулу обміну «33 на 33». Росіяни відразу ж викреслили зі свого списку Олега Сенцова.

Згодом сторони повернулися до попереднього варіанту обміну й у список включили і режисера, і зенітника бойовиків.

Нагадаємо, що сьогодні Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Володимиру Цемаху, якого влітку спецслужби України викрали з окупованої території. З-під арешту Цемаха у залі суду випустили під особисте зобов’язання з’являтися до слідства.