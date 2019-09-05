Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Обмін Сенцова на Цемаха підтвердили росЗМІ, фото — скріншот відео із суду

РосЗМІ підтвердили обмін Цемаха на Сенцова

5 вер 2019, 19:32
999

Фігуранта справи MH17 Володимира Цемаха можуть обміняти на українського режисера Олега Сенцова. Про внесення колишнього начальника розрахунку протиповітряної оборони так званої ДНР з окупованого міста Сніжне до списків на обмін між Росією і Україною повідомили 5 вересня російські ЗМІ.

Loading...

З посиланням на інформоване джерело «Интерфакс» сьогодні заявив, що Цемах, «відпущений на свободу за рішенням суду в Києві», внесений до обмінних списків. «Коммерсант», посилаючись на своє джерело у Києві, також повідомляє, що бойовика планують обміняти на українського режисера Олега Сенцова.

Це видання деталізувало процес включення Цемаха в список на обмін. У середині літа, коли почалися перемовини між Києвом і Москвою, українці викреслили Цемаха, який на той момент був у списку під № 34. Після цього у медіа поширилася інформацію про формулу обміну «33 на 33». Росіяни відразу ж викреслили зі свого списку Олега Сенцова.

Згодом сторони повернулися до попереднього варіанту обміну й у список включили і режисера, і зенітника бойовиків.

Нагадаємо, що сьогодні Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Володимиру Цемаху, якого влітку спецслужби України викрали з окупованої території. З-під арешту Цемаха у залі суду випустили під особисте зобов’язання з’являтися до слідства.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Переступили червону лінію: на Майдані протестували проти звільнення Цемаха (ФОТО, ВІДЕО)

На Майдані сьогодні протестували проти звільнення Цемаха. Символом протесту стала перерізана червона стрічка. У такий спосіб активісти показали владі, що вона переступила червону лінію

Новини України
20:07

Обмін полоненими: суд відпустив офіцера, підозрюваного у співпраці з ФСБ РФ

Офіцер запасу Збройних сил України Олександр Ракушин, якого затримували за підозрою у співпраці з ФСБ РФ, вийшов на свободу. Суд змінив йому запобіжний захід з арешту на особисте зобов’язання

Новини України
16:14
Новини партнерів
Загрузка...