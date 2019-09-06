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Обвал подъезда в Дрогобыче. Фото: Радіо Свобода

Обвал подъезда в Дрогобыче: семьи погибших и пострадавшие получили первую денежную помощь

6 сен 2019, 11:32
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Дрогобычский городской совет выделил первоочередную денежную помощь семьям погибших и пострадавшим.

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Всего на это из городского бюджета выделено 115 тыс. грн. Каждая семья погибшего лица получила по 10 тыс. грн, а травмированные — по 5 тыс. грн. Деньги выделено восьми семьям и семерым пострадавшим. Также горсовет взял на себя организацию похорон. Об этом 7 сентября сообщает Gazeta.ua со ссылкой на руководителя пресс-службы Дрогобычского горсовета Зиновия Квасния.

После того, как эксперты определят суммы компенсаций, можно будет говорить о конкретных цифрах, которые должны выплатить пострадавшим. Помощь пострадавшим также должны выделить из областного и государственного бюджетов, — отметил он.

По его словам, новое жилье необходимо 40 семьям. Сейчас этих людей расселили в общежитиях учебных заведений, а некоторые временно перебрались жить к соседям или родственникам. В обрушенном доме сейчас никто не проживает, всех жильцов отселили. Планируется всем этим семьям купить новое жилье.

Напомним, 28 августа в Дрогобыче обрушился подъезд дома. В результате трагедии погибли восемь человек, среди них — пятилетний ребенок. С травмами в больницу госпитализированы семь пострадавших.

Следствие рассматривает три версии ЧП в Дрогобыче. Первая из них — взрыв газа, но ее считают маловероятной. Вторая — перепланировка здания. Согласно третьей версии, причиной обрушения могли стать дожди, которые подмыли старый дом.

Суд 30 августа избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для двух коммунальщиков, которые могут быть причастны к обвалу подъезда.


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