Ученые установили наиболее вероятного кандидата на роль «Несси», фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/n126419-lohnesskoe-chudovische-uchenye-ustanovili-kem-mojet-byt-zagadochnyy-monstr-infografika.html

Ракурс

Загадочное огромное создание «Несси», которое якобы живет в шотландском озере Лох-Несс (Великобритания), может быть гигантским угрем.

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К такому выводу пришла группа ученых во главе с Нилом Геммелем из Университета Отаго (Новая Зеландия), которая в прошлом году отправилась на поиски ДНК загадочного создания, сообщает сайт Loch Ness Hunters.

Ученые собрали сотни проб воды из озера Лох-Несс и прилегающих водоемов. Из каждой из этих проб они отбирали eDNA — ДНК, которые извлекаются из образцов окружающей среды, а не напрямую из организмов.

В результате исследователи получили 500 млн последовательностей, которые позволили составить исчерпывающую картину жизни в озере.

Всего ученые выделили 11 видов рыб, три вида земноводных, 22 вида птиц и 19 млекопитающих, большинство из которых живут в озере или вокруг него.

Большинство видов настолько малы, что их едва можно увидеть, но есть несколько, которые являются большими, и главный вопрос: есть ли что-то достаточно большое, чтобы объяснить, встречи с какими видами могли привести к появлению легенды о монстре или существе в Лох-Нессе, — отмечают исследователи.

Одной из самых популярных теорий является то, что в Лох-Нессе может быть рептилия или популяция рептилий, характерная для Юрского периода, например, плезиозавр. Однако подтверждения этому исследователям обнаружить не удалось.

К сожалению, мы не можем найти никаких доказательств существа, отдаленно связанного с этим в собранных данных о ДНК в окружающей среде, — отмечают ученые.

Ученые также проверили другие популярные теории — о различных гигантских рыбах, таких как гигантский сом или гигантский осетр, угорь или даже акула, например гренландская акула.

ДНК-акулы в Лох-Нессе нет, — подчеркивают исследователи.

Также ученые не обнаружили в озере ДНК сома и рыб семейства осетровых.

Осталась теория, которую мы не можем опровергнуть, основываясь на полученных данных ДНК окружающей среды: то, что люди видят, — это очень крупный угорь, — заявили ученые.

В озере было обнаружено большое количество ДНК угрей, почти в каждом месте отбора проб.

Ранее ученые предполагали, что гигантский угорь может объяснить некоторые случаи наблюдения загадочного животного. Но эта идея потеряла популярность, поскольку теории о вымерших рептилиях стали более распространенными.

Но уже есть сообщения ряда свидетелей об очень больших угрях, — подчеркивают ученые.

В то же время, ученые подчеркивают, что не исключают возможности, что ДНК загадочного животного не попало в отобранные пробы, поскольку они были взяты в неправильных местах, в неподходящее время или применяемый метод анализа ДНК не мог обнаружить «Несси», поскольку ДНК-последовательность загадочного животного не имеет аналогов в существующих базах данных.

Напомним, несколько лет назад британский историк Гэррет Уильямс сообщал об обнаружении доказательств того, что лохнесское чудовище придумал рекламный агент в 30-х годах прошлого века, чтобы привлечь в регион туристов.