Заместитель председателя ВАКС Евгений Крук. Фото: Громадське

https://racurs.ua/n126426-kogda-v-ukraine-ischeznet-korrupciya-sprognoziroval-sudya.html

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Высший антикоррупционный суд будет работать, чтобы в будущем в Украине была уничтожена коррупция.

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Борьба с коррупцией в Украине продлится минимум полвека. Об этом в эфире программы «Нині вже» на «Громадському» заявил заместитель председателя Антикоррупционного суда Евгений Крук.

Мы работаем для того, чтобы в будущем дел вообще не было. Когда мы разрабатывали коммуникационную стратегию неофициальную, мы видели, что за 50−70 лет ВАКС не должно быть вообще, потому что коррупции как таковой не будет, — отметил судья.

Напомним, 5 сентября Высший антикоррупционный суд Украины начал свою работу. ВАКС был создан в рамках проводимой в Украине судебной реформы. Верховная Рада создала этот суд 21 июня 2018 года.

Задачи Антикоррупционного суда — осуществление правосудия с целью защиты личности, общества и государства от коррупционных и связанных с ними преступлений и судебного контроля за досудебным расследованием этих преступлений, соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве.

Председателем ВАКС стала Елена Танасевич — бывшая судья Печенежского райсуда Харьковской области. Она будет возглавлять новый суд в течение ближайших трех лет. Заместителем председателя Антикоррупционного суда избрали судью Евгения Крука.

Ожидается, что местные суды передадут ВАКС свыше 3 тыс. уголовных производств. Из этого числа только 190 производств расследовали НАБУ и САП. Президент Владимир Зеленский заверил, что власти сделают все возможное, чтобы судьи этого ведомства могли свободно рассмотреть 200 крупнейших коррупционных дел чиновников.