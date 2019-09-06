Злоумышленника сейчас разыскивают, фото: Национальная полиция

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Правоохранители разыскивают злоумышленника, который сегодня устроил стрельбу в одном из столичных троллейбусов.

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В результате инцидента двух мужчин, в возрасте 28 и 43 года, госпитализировали с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Инцидент произошел на улице Федорова.

Отмечается, что стрельбе предшествовала ссора между двумя пассажирами, которая переросла в потасовку. Во время этого инцидента один из пассажиров достал из рюкзака пистолет и выстрелил в сторону своего оппонента.

На ближайшей остановке общественного транспорта он вышел из троллейбуса, однако в этот конфликт вмешался другой пассажир, который его догнал. В результате злоумышленник произвел три выстрела в этого человека, после чего скрылся с места инцидента.

По словам свидетелей, злоумышленник был одет в куртку песочного цвета и джинсы. При себе он имел черный рюкзак. Всех, кто располагает информацией о месте его пребывания, правоохранители призывают звонить по номерам (063) 61−00−375 или 102.

Отмечается, что в настоящее время пострадавшим оказывают медицинскую помощь, угрозы их жизни нет.

Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Напомним, в августе прошлого года в Ивано-Франковске обстреляли троллейбус с пассажирами.