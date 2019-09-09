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Стрілянина в центрі Києва: очевидці повідомляють про покинуті у дворах автомат Калашникова та рюкзак із грошима. Фото: РІА "Новости"

Стрілянина в центрі Києва: очевидці повідомляють про покинуті у дворах автомат Калашникова та рюкзак із грошима

9 вер 2019, 13:32
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Стрілянина в Києві сталася сьогодні на одній із центральних вулиць. За словами очевидців, тікаючи, зловмисники кинули у дворі житлових будинків автомат Калашникова та рюкзак із грошима.

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Надзвичайна подія трапилася опівдні на вулиці Кудрявській. Зараз на місці подій очікують поліцію та саперів, повідомив «Ракурсу» очевидець події.

У свою чергу «Інформатор» із посиланням на джерела повідомляє, що йдеться про викрадення чоловіка: невідомі силоміць заштовхали його в чорний «Мерседес» із номерами АА3111ТО і зникли. Під час вказаних подій і сталася стрілянина.

У Києві введено план «Сирена», який оголошують у разі розшуку озброєних злочинців, що становлять підвищену небезпеку для суспільства. За попередніми даними, розшукуються троє осіб у капюшонах і рукавичках, один із них був у синій куртці.

Нагадаємо, кілька днів тому в Києві на вулиці Федорова невідомий влаштував стрілянину в тролейбусі. Як наслідок, двох пасажирів госпіталізували з вогнепальними пораненнями.

Джерело: Ракурс


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