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Стрельба в центре Киева: очевидцы сообщают о брошенных во дворах автомате Калашникова и рюкзаке с деньгами. Фото: РИА "Новости"

Стрельба в центре Киева: очевидцы сообщают о брошенных во дворах автомате Калашникова и рюкзаке с деньгами

9 сен 2019, 13:32
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Стрельба в Киеве произошла сегодня на одной из центральных улиц. По словам очевидцев, убегая, злоумышленники бросили во дворе жилых домов автомат Калашникова и рюкзак с деньгами.

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Чрезвычайное происшествие случилось в полдень на улице Кудрявской. Сейчас на месте событий ожидают полицию и саперов, сообщил «Ракурсу» очевидец произошедшего.

В свою очередь «Информатор» со ссылкой на источники сообщает, что речь идет о похищении мужчины: неизвестные силой затолкали его в черный «Мерседес» с номерами АА3111ТО и скрылись. В ходе указанных событий и произошла стрельба.

В Киеве введен план «Сирена», который объявляют в случае розыска вооруженных преступников, представляющих повышенную опасность для общества. По предварительным данным, разыскиваются три человека в капюшонах и перчатках, один из них был в синей куртке.

Напомним, несколько дней тому назад в Киеве на улице Федорова неизвестный устроил стрельбу в троллейбусе. В результате двух пассажиров госпитализировали с огнестрельными ранениями.

Источник: Ракурс


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