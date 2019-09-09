Визит Зеленского в США состоится 23 сентября — Пристайкоhttps://racurs.ua/n126526-vizit-zelenskogo-v-ssha-sostoitsya-23-sentyabrya-pristayko.htmlРакурс
Президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября посетит США для участия в заседании Генеральной ассамблеи ООН.
Об этом сегодня во время совместной пресс-конференции с главой Министерства иностранных дел (МИД) Молдавии Нику Попеску заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».
Вы знаете, что 23 сентября мы едем в США, — отметил Пристайко.
Глава украинского МИДа отметил, что в ближайшее время будет объявлена дата визита Зеленского в Вашингтон, где он встретится с президентом США Дональдом Трампом.
Есть разные даты, которые мы сейчас отрабатываем. Я думаю, что в ближайшее время вы узнаете, — резюмировал министр.
Напомним, несколько дней назад американское издание The Washington Post сообщало о намерениях Трампа втянуть Зеленского в его противостоянии с одним из главных конкурентов на предстоящих президентских выборах — представителем Демократической партии Джо Байденом.
Речь идет о возможном содействии украинских властей в осуществлении расследования в отношении сына политика — Хантера Байдена.