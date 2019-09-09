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Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Визит Зеленского в США состоится 23 сентября — Пристайко

9 сен 2019, 13:25
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Президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября посетит США для участия в заседании Генеральной ассамблеи ООН.

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Об этом сегодня во время совместной пресс-конференции с главой Министерства иностранных дел (МИД) Молдавии Нику Попеску заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

Вы знаете, что 23 сентября мы едем в США, — отметил Пристайко.

Глава украинского МИДа отметил, что в ближайшее время будет объявлена дата визита Зеленского в Вашингтон, где он встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Есть разные даты, которые мы сейчас отрабатываем. Я думаю, что в ближайшее время вы узнаете, — резюмировал министр.

Напомним, несколько дней назад американское издание The Washington Post сообщало о намерениях Трампа втянуть Зеленского в его противостоянии с одним из главных конкурентов на предстоящих президентских выборах — представителем Демократической партии Джо Байденом.

Речь идет о возможном содействии украинских властей в осуществлении расследования в отношении сына политика — Хантера Байдена.


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