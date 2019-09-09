Новости Украины

В Раде заявили, что Медвечука и Рабиновича привлекут к ответственности за поездки в Россию. Фото: LIGA.net

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Виктор Медведчук и Вадим Рабинович, народные депутаты Украины, понесут наказание за свои поездки в Россию, где у них проходили встречи с российскими топ-чиновниками. В Верховной Раде уже думают над тем, как привлечь их к ответственности.

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Руководитель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко считает, что такими поездками политики пиарят себя, чего делать нельзя. Такие действия не приближают мир, а отдаляют его, сказал Яременко в интервью «ТСН».

Он подчеркнул, что Украина не будет договариваться с Россией в обход своих интересов и суверенитета страны.

Яременко добавил, что Медведчук и Рабинович могут оказаться в тюрьме за такие действия, так как они совершили государственную измену. Он призвал депутатов поддержать эту логику.

Надо правильно все это выписать, чтобы не страдали те, кто не должны пострадать. Эксперты должны говорить, какой-то обмен мнениями должен идти. Но пиариться, представлять интересы государства не такими, какие они есть, и при этом пытаться получить от враждебного государства какие-то льготы — это государственная измена. Это должно наказываться, — добавил он.

Также Яременко добавил, что после снятия неприкосновенности каждый из нардепов, и он в том числе, будет нести справедливое наказание за любое правонарушение.

Напомним, что Яременко также высказался и об отношениях между Украиной и Россией. По его словам, нормальными они быть уже не могут.