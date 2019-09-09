Новости Украины

У Зеленского заявили, что Украина должна восстановить доверие к РФ. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n126521-u-zelenskogo-zayavili-chto-ukraina-doljna-vosstanovit-doverie-k-rf.html

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Отношения Украины и России не могут быть нормальными априори, так как российский агрессор оккупировал Крым, а также большие части Донецкой и Луганской областей. Но, несмотря на это, диалог между двумя странами должен продолжаться.

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Так считает руководитель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко. В интервью ТСН он отметил, что Украина должна договориться с Россией о том, как она будет восстанавливать уничтоженную инфраструктуру оккупированных территорий.

Политик признал, что сейчас договориться не выйдет, так как у Киева нет доверия к российскому руководству. Именно поэтому между странами не может быть нормальных отношений, считает Яременко.

Он добавил, что Россия продолжает агрессию в отношении Украины. В частности, РФ готовится перекрыть импорт и экспорт Украины, а также заблокировать морские сообщения.

Яременко считает, что Украина не может отказаться от переговоров с Россией, так как в российском плену остаются украинцы, которых нужно возвращать на родину. Вернуть доверие РФ Киев сможет благодаря реализации каких-либо конкретных шагов, которые будут успешными, отметил руководитель комитета.

Ситуация в мире развивается таким образом, что всеобщего примирения или общего решения конфликта не будет, — подытожил он.

Напомним, что вчера российский МИД обнародовал заявление, в котором обозначены, чего страна-агрессор хочет от Украины для «вывода из тупика».