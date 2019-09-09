Новини України

У Зеленського заявили, що Україна повинна відновити довіру до РФ. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n126521-u-zelenskogo-zayavyly-scho-ukrayina-povynna-vidnovyty-doviru-do-rf.html

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Відносини України і Росії не можуть бути нормальними апріорі, так як російський агресор окупував Крим, а також великі частини Донецької та Луганської областей. Але, незважаючи на це, діалог між двома країнами повинен тривати.

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Так вважає керівник комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко. В інтерв’ю ТСН він відзначив, що Україна має домовитися з Росією про те, як вона буде відновлювати порушену інфраструктуру окупованих територій.

Політик визнав, що зараз домовиться не вийде, так як у Києва немає довіри до російського керівництва. Саме тому між країнами не може бути нормальних відносин, вважає Яременко.

Він додав, що Росія продовжує агресію щодо України. Зокрема, РФ готується перекрити імпорт і експорт України, а також заблокувати морські сполучення.

Яременко вважає, що Україна не може відмовитися від переговорів з Росією, так як в російському полоні залишаються українці, яких потрібно повертати на батьківщину. Повернути довіру РФ Київ зможе дякуючи реалізації будь-яких конкретних кроків, які будуть успішними, зазначив керівник комітету.

Ситуація в світі розвивається таким чином, що загального примирення або загального вирішення конфлікту не буде, — підсумував він.

Нагадаємо, що вчора російський МЗС оприлюднив заяву, у якій позначено, що країна-агресор хоче від України для «виведення з глухого кута».