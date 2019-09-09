Незаконные выборы в Крыму: организаторам сообщено о подозрении

Вчера в Крыму состоялись незаконные местные выборы, фото: «Вголос»

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Организатору проведения вчерашних незаконных выборов во временно оккупированном Крыму и его помощнице объявлены подозрения.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной республики Крым.

Незаконные депутатские выборы 8 сентября происходили до так называемых «Государственного Совета Республики Крым» и «местных советов».

Прокурор Автономной республики Крым Гюндуз Мамедов отмечает, что эти «выборы» нарушают нормы законодательства и не признаются в Украине и мире.

В ближайшее время обвинительный акт в отношении главы «Избирательной комиссии Республики Крым» будет направлен в суд в порядке специального досудебного расследования, — отметил Мамедов.

Отмечается, что среди лиц, обеспечивающих проведение незаконных выборов, была и гражданка Украины, которая в марте 2014 года вошла в состав незаконной «Избирательной комиссии Республики Крым».

Она, в частности, участвовала в подготовке и проведении незаконного «референдума» о статусе Крыма, который состоялся в марте 2014 года, осознавая, что помощью этих действий Россия пыталась легитимизировать оккупацию украинского полуострова, отмечают в прокуратуре.

Сегодня ей сообщено подозрение в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность Украины и совершение действий, направленных на захват государственной власти. Так, за совершение государственной измены законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, Литва, Латвия и Эстония вчера заявили, что не признают результаты так называемых выборов в оккупированном Крыму и Севастополе.