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Ракурс
Вчора в Криму відбулися незаконні місцеві вибори, фото: «Вголос»

Незаконні вибори в Криму: організаторам повідомлено про підозру

9 вер 2019, 12:18
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Організаторові проведення вчорашніх незаконних виборів у тимчасово окупованому Криму та його помічниці оголошені підозри.

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Про це повідомляє прес-служба прокуратури Автономної республіки Крим.

Незаконні депутатські вибори 8 вересня відбувалися до так званих «Державної Ради Республіки Крим» і «місцевих рад».

Прокурор Автономної республіки Крим Гюндуз Мамедов наголошує, що ці «вибори» порушують норми законодавства й не визнаються в Україні та світі.

Найближчим часом обвинувальний акт відносно голови «Избирательной комиссии Республики Крым» буде скерований до суду в порядку спеціального досудового розслідування, — зазначив Мамедов.

Зазначається, що серед осіб, котрі забезпечували проведення незаконних виборів, була й громадянка України, яка в березні 2014 року увійшла до складу незаконної «Виборчої комісії Республіки Крим».

Вона, зокрема, брала участь у підготовці та проведенні незаконного «референдуму» про статус Криму, котрий відбувся в березні 2014 року, усвідомлюючи, що допомогою цих дій Росія намагалася легітимізувати окупацію українського півострова, наголошують у прокуратурі.

Тож сьогодні їй повідомлено підозру в державній зраді, посяганні на територіальну цілісність України та вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади. Так, за вчинення державної зради законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 15-ти років.

Нагадаємо, Литва, Латвія і Естонія вчора заявили, що не визнають результати так званих виборів в окупованому Криму та Севастополі.

Джерело: Ракурс


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