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Ракурс
Вибори в РФ: країни Балтії не визнають так звані місцеві вибори в окупованому Росією Криму, фото — ЄП

Країни Балтії не визнають так звані місцеві вибори в окупованому Росією Криму

8 вер 2019, 15:53
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Країни Балтії — Литва, Латвія і Естонія — не визнають результати так званих місцевих виборів в окупованому Росією Криму та Севастополі.

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Сьогодні міністри іноземних справ цих трьох балтійських держав зробили відповідні заяви у Твіттер та підтвердили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Очільник дипломатії Литви Лінас Антанас Лінкявічюс, Латвії Едгарс Рінкевич та Естонії Урмас Рейнсалу заявили, що, по-перше, не визнають сьогоднішні «вибори» в Криму, який незаконно анексований Росією, а, по-друге, підтвердили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Лінкявічус, Рінкевич та Рейнсалу засудили російську окупацію Криму та порушення міжнародного права. Рига, Вільнюс та Таллінн послідовно підтримують Україну у прагненні забезпечити суверенітет і територіальну цілісність.

Сьогодні вранці українське МЗС висловило рішучий протест у зв’язку з проведенням РФ 8 вересня на тимчасово окупованій території АР та у Севастополі так званих «місцевих виборів» до незаконних інституцій, утворених російською окупаційною адміністрацією.

Міністр Вадим Нестайко у Твіттер назвав сьогоднішні вибори в Криму фейковими.

«Ракурс» повідомляв, що 26 серпня у Литві прикордонники затримали двох озброєних співробітників прикордонної служби ФСБ Росії. Російських силовиків затримали в Ніді увечері 25 серпня. Вже наступного дня порушників державного кордону передали російській стороні. Озброєні росіяни зайшли на півкілометра на територію іноземної держави. При собі співробітники ФСБ мали пістолети.

Джерело: Ракурс


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999

Країни Балтії не визнають так звані місцеві вибори в окупованому Росією Криму

Литва, Латвія і Естонія не визнають результати так званих «місцевих виборів» в окупованому Росією Криму та Севастополі. Міністри іноземних справ цих трьох держав зробили відповідні заяви і підтвердили підтримку суверенітету України

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