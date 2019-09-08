Курйози футболу: у Парижі збірній Албанії включили гімн Андорри, а згодом назвали гостей вірменами, скріншот трансляції

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Курйозний випадок стався перед початком матчу відбіркового етапу до чемпіонату Європи з футболу між національними збірними Франції та Албанії.

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Перед стартовим свистком арбітра організатори поєдинку на стадіоні «Стат де Франс» у Парижі увімкнули для гостей гімн Андорри.

Футболісти і тренери збірної Албанії здивовано озирнулися у бік центральної трибуни, дослухали гімн іншої держави, але відмовилися розпочинати поєдинок, доки на стадіоні не прозвучить гімн їхньої країни.

Ця ультимативна позиція спричинила кількахвилинну затримку церемонії початку офіційного матчу під егідою УЕФА. Доки французи шукали гімн Албанії, збірна цієї країна вишикувалася у центрі поля і терпляче очікувала, а вболівальники, які приїхали до Парижа підтримати свою команду, освистували організаторів.

Коли запис гімну Албанії відшукали, диктор по стадіону перепросив за незручності гостей, але назвав їх збірною Вірменії (вочевидь, сплутавши назви англійською мовою — Albania і Armenia).

Матч на «Стат де Франс» завершився перемогою господарів з рахунком 4:1.

Нагадаємо, що вчора збірна України в Литві перемогла господарів із рахунком 3:0.