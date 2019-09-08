Курьезы футбола: в Париже сборной Албании включили гимн Андорры, а впоследствии назвали гостей армянами, скриншот трансляции

https://racurs.ua/n126494-v-parije-sbornoy-albanii-po-futbolu-vkluchili-gimn-andorry-a-vposledstvii-nazvali-gostey.html

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Курьезный случай произошел перед началом матча отборочного этапа к чемпионату Европы по футболу между национальными сборными Франции и Албании.

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Перед стартовым свистком арбитра организаторы поединка на стадионе «Стат де Франс» в Париже включили для гостей гимн Андорры.

Футболисты и тренеры сборной Албании удивленно оглянулись в сторону центральной трибуны, дослушали гимн другого государства, но отказались начинать поединок, пока на стадионе не прозвучит гимн их страны.

Эта ультимативная позиция вызвала задержку церемонии начала официального матча под эгидой УЕФА. Пока французы искали гимн Албании, сборная этой страны выстроилась в центре поля и терпеливо ожидала, а болельщики, которые приехали в Париж поддержать свою команду, освистывали организаторов.

Когда запись гимна Албании нашли, диктор по стадиону принес извинения за неудобства гостям, но назвал их сборной Армении (очевидно, спутав названия на английском языке — Albania и Armenia).

Матч на «Стат де Франс» завершился победой хозяев со счетом 4:1.

Напомним, что вчера сборная Украины в Литве победила хозяев со счетом 3:0.