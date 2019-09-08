В России кандидат в депутаты от коммунистической партии умер на избирательном участке. Фото: politeka

https://racurs.ua/n126493-v-rossii-kandidat-v-deputaty-ot-kommunisticheskoy-partii-umer-na-izbiratelnom-uchastke.html

Ракурс

В российском Волгограде кандидат в депутаты областной думы от коммунальной партии Вадим Чистяков умер на избирательном участке, куда приехал проверить чистоту выборного процесса.

Loading...

Причиной смерти стали проблемы с сердцем. Информацию подтвердил начальник предвыборного штаба погибшего, передает Lenta.ru.

Когда 49-летнему кандидату в депутаты стало плохо, ему вызвали скорую. Однако, спасти Чистякова не удалось. В его штабе заявили, что смерть кандидата на совести власти.

Чистяков был полковником и кавалером ордена Мужества и медали «За отвагу».

Отмечается, что ранее в Курганской области РФ на избирательном участке умер 90-летний мужчина. У пенсионера утром повысилось давление, он потерял сознание на участке и скончался.

Сегодня в России проходит единый день голосования, во время которого в 85 регионах пройдут более 5 тыс. выборов разного уровня. Прокуратура Крыма уже призвала украинских граждан бойкотировать незаконные выборы на оккупированном полуострове.

Напомним, президентская партия «Слуга народа» допускает возможность проведения досрочных местных выборов в Украине.

В России кандидат в депутаты от коммунистической партии умер на избирательном участке

Новости России: кандидат в депутаты думы умер на избирательном участке

В России кандидат в депутаты областной думы Волгограда от коммунистической партии умер на избирательном участке. Причиной смерти политика стали проблемы с сердцем

В российском Волгограде кандидат в депутаты областной думы от коммунальной партии Вадим Чистяков умер на избирательном участке, куда приехал проверить чистоту выборного процесса.

Причиной смерти стали проблемы с сердцем. Информацию подтвердил начальник предвыборного штаба погибшего, передает Lenta.ru.

Когда 49-летнему кандидату в депутаты стало плохо, ему вызвали скорую. Однако, спасти Чистякова не удалось. В его штабе заявили, что смерть кандидата на совести власти.

Чистяков был полковником и кавалером ордена Мужества и медали «За отвагу».

Отмечается, что ранее в Курганской области РФ на избирательном участке умер 90-летний мужчина. У пенсионера утром повысилось давление, он потерял сознание на участке и скончался.

Сегодня в России проходит единый день голосования, во время которого в 85 регионах пройдут более 5 тыс. выборов разного уровня. Прокуратура Крыма уже призвала украинских граждан бойкотировать незаконные выборы на оккупированном полуострове.

Напомним, президентская партия «Слуга народа» допускает возможность проведения досрочных местных выборов в Украине.