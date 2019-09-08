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В России кандидат в депутаты от коммунистической партии умер на избирательном участке. Фото: politeka
В России кандидат в депутаты от коммунистической партии умер на избирательном участкеhttps://racurs.ua/n126493-v-rossii-kandidat-v-deputaty-ot-kommunisticheskoy-partii-umer-na-izbiratelnom-uchastke.htmlРакурс
В российском Волгограде кандидат в депутаты областной думы от коммунальной партии Вадим Чистяков умер на избирательном участке, куда приехал проверить чистоту выборного процесса.
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Причиной смерти стали проблемы с сердцем. Информацию подтвердил начальник предвыборного штаба погибшего, передает Lenta.ru.
Когда 49-летнему кандидату в депутаты стало плохо, ему вызвали скорую. Однако, спасти Чистякова не удалось. В его штабе заявили, что смерть кандидата на совести власти.
Чистяков был полковником и кавалером ордена Мужества и медали «За отвагу».
Отмечается, что ранее в Курганской области РФ на избирательном участке умер 90-летний мужчина. У пенсионера утром повысилось давление, он потерял сознание на участке и скончался.
Сегодня в России проходит единый день голосования, во время которого в 85 регионах пройдут более 5 тыс. выборов разного уровня. Прокуратура Крыма уже призвала украинских граждан бойкотировать незаконные выборы на оккупированном полуострове.
Напомним, президентская партия «Слуга народа» допускает возможность проведения досрочных местных выборов в Украине.
В России кандидат в депутаты от коммунистической партии умер на избирательном участке
Новости России: кандидат в депутаты думы умер на избирательном участке
В России кандидат в депутаты областной думы Волгограда от коммунистической партии умер на избирательном участке. Причиной смерти политика стали проблемы с сердцем
В российском Волгограде кандидат в депутаты областной думы от коммунальной партии Вадим Чистяков умер на избирательном участке, куда приехал проверить чистоту выборного процесса.
Причиной смерти стали проблемы с сердцем. Информацию подтвердил начальник предвыборного штаба погибшего, передает Lenta.ru.
Когда 49-летнему кандидату в депутаты стало плохо, ему вызвали скорую. Однако, спасти Чистякова не удалось. В его штабе заявили, что смерть кандидата на совести власти.
Чистяков был полковником и кавалером ордена Мужества и медали «За отвагу».
Отмечается, что ранее в Курганской области РФ на избирательном участке умер 90-летний мужчина. У пенсионера утром повысилось давление, он потерял сознание на участке и скончался.
Сегодня в России проходит единый день голосования, во время которого в 85 регионах пройдут более 5 тыс. выборов разного уровня. Прокуратура Крыма уже призвала украинских граждан бойкотировать незаконные выборы на оккупированном полуострове.
Напомним, президентская партия «Слуга народа» допускает возможность проведения досрочных местных выборов в Украине.
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