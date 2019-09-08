Чемпионат «Большого шлема» выиграла Андрееску в поединке с Уильямс. Фото: Eurosport

https://racurs.ua/n126492-chempionat-bolshogo-shlema-vyigrala-andreesku-v-poedinke-s-uilyams.html

Ракурс

В финале теннисного турнира US Open победила 19-летняя канадская спортсменка Бьянка Андрееску.

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Канадка обыграла экс-первую ракетку мира американскую спортсменку Серену Уильямс со счетом 6:3, 7:5. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Андрееску впервые играла в основном турнире Открытого чемпионата США (US Open), так как в прошлом году она проиграла в первом же матче квалификации.

Отметим, что Андрееску является первой канадской теннисисткой, которая выиграла титул US Open в одиночном разряде. Благодаря такому ошеломительному успеху на корте, спортсменка займет пятое место в рейтинге WTA.

Напомним, что Уильямс за шаг до финала остановила знаменитую украинскую теннисистку Элину Свитолину. В свою очередь, Свитолина оказалась первой представительницей Украины, которая прошла в четвертьфиналы всех турниров US Open.

Как ранее сообщал «Ракурс», Свитолина впервые в своей карьере вышла в полуфинал US Open после победы над британкой Йоханной Конту со счетом 6:4, 6:4.