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Погода в Украине 9 сентября: солнечно и тепло во всех областях. Фото: Ракурс

Погода в Украине 9 сентября: солнечно и тепло во всех областях (КАРТА)

8 сен 2019, 14:06
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Погода в Украине 9 сентября принесет солнце. По-осеннему теплая погода установится на территории страны и только в Закарпатье обещают небольшой дождь.

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Температура воздуха днем составит 23−28°, а ночью опустится до 9−18° тепла. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

В Киеве 9 сентября ожидается солнечная и по-осеннему теплая погода. Температура воздуха ночью составит 12−14°, днем — 26−28°.

Во Львове в течение следующих суток синоптики обещают солнечную погоду без осадков. Столбики термометров ночью покажут 11−13°, днем — 23−25°.

В Одессе 9 сентября Укргидрометцентр прогнозирует теплую и солнечную погоду. Ночью температура воздуха опустится до 16−18°, днем ​​поднимется до 24−26°.

В Днепре в понедельник днем осадки не предвидятся. Ночью температура составит 11−13°, днем — 26−28°.

В Харькове 9 сентября Укргидрометцентр обещает солнечную погоду без осадков. Ночью термометры покажут 11−13°, днем — 24−26°.

На Закарпатье завтра ожидается ливень и гроза. Температура воздуха немного повысится и ночью составит 14−16°, днем — 26−28°.

Погода в Украине 9 сентября. Фото: Укргидрометцентр

В Киеве 9 сентября обещают спокойную геомагнитную обстановку. Возможны незначительные волнения.

Геомагнитная обстановка в Киеве 9 сентября. Фото: Gismeteo

Как ранее сообщал «Ракурс», на Канаду обрушился ураган «Дориан» и обесточил дома полумиллиона человек.

Источник: Ракурс


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