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Погода в Украине 9 сентября: солнечно и тепло во всех областях. Фото: Ракурс
Погода в Украине 9 сентября: солнечно и тепло во всех областях (КАРТА)https://racurs.ua/n126491-pogoda-v-ukraine-9-sentyabrya-solnechno-i-teplo-vo-vseh-oblastyah-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 9 сентября принесет солнце. По-осеннему теплая погода установится на территории страны и только в Закарпатье обещают небольшой дождь.
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Температура воздуха днем составит 23−28°, а ночью опустится до 9−18° тепла. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.
В Киеве 9 сентября ожидается солнечная и по-осеннему теплая погода. Температура воздуха ночью составит 12−14°, днем — 26−28°.
Во Львове в течение следующих суток синоптики обещают солнечную погоду без осадков. Столбики термометров ночью покажут 11−13°, днем — 23−25°.
В Одессе 9 сентября Укргидрометцентр прогнозирует теплую и солнечную погоду. Ночью температура воздуха опустится до 16−18°, днем поднимется до 24−26°.
В Днепре в понедельник днем осадки не предвидятся. Ночью температура составит 11−13°, днем — 26−28°.
В Харькове 9 сентября Укргидрометцентр обещает солнечную погоду без осадков. Ночью термометры покажут 11−13°, днем — 24−26°.
На Закарпатье завтра ожидается ливень и гроза. Температура воздуха немного повысится и ночью составит 14−16°, днем — 26−28°.
В Киеве 9 сентября обещают спокойную геомагнитную обстановку. Возможны незначительные волнения.
Как ранее сообщал «Ракурс», на Канаду обрушился ураган «Дориан» и обесточил дома полумиллиона человек.
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