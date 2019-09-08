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Погода в Україні 9 вересня: сонячно і тепло у всіх областях. Фото: Ракурс

Погода в Україні 9 вересня: сонячно і тепло у всіх областях (КАРТА)

8 вер 2019, 14:06
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Погода в Україні 9 вересня принесе сонце. По-осінньому тепла погода встановиться на території країни і тільки в Закарпатті обіцяють незначний дощ.

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Температура повітря вдень становитиме 23−28°, а вночі опуститься до 9−18° тепла. Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

У Києві 9 вересня очікується сонячна і по-осінньому тепла погода. Температура повітря вночі становитиме 12−14°, вдень — 26−28°.

У Львові протягом наступної доби синоптики обіцяють сонячну погоду без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 11−13°, вдень — 23−25​​°.

В Одесі 9 вересня Укргідрометцентр прогнозує теплу і сонячну погоду. Вночі температура повітря опуститься до 16−18°, вдень підніметься до 24−26°.

У Дніпрі в понеділок вдень опади не передбачаються. Вночі температура становитиме 11−13°, вдень — 26−28°.

У Харкові 9 вересня Укргідрометцентр обіцяє сонячну погоду без опадів. Вночі термометри покажуть 11−13°, вдень — 24−26°.

На Закарпатті завтра очікується злива і гроза. Температура повітря дещо підвищиться і вночі становитиме 14−16°, вдень — 26−28°.

Погода в Україні 9 вересня. Фото: Укргідрометцентр

У Києві 9 вересня обіцяють спокійну геомагнітну обстановку. Можливі незначні хвилювання.

Геомагнітна обстановка в Києві 9 вересня. Фото: Gismeteo

Як раніше повідомляв «Ракурс», на Канаду обрушився ураган «Доріан» і знеструмив будинки півмільйона осіб.

Джерело: Ракурс


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