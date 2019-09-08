До Сенцова з Криму їде його сім'я: українці успішно перетнули кордон з півостровом (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n126490-do-sencova-z-krymu-yide-yogo-sim-ya-ukrayinci-uspishno-peretnuly-kordon-z-pivostrovom-foto.html

Ракурс

Сім’я Олега Сенцова, який понад п’ять років був політичним в’язнем Кремля і перебував у Росії, приїде до нього в Київ.

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Дружина, мама і син режисера Сенцова вже успішно перетнули адміністративний кордон з окупованим півостровом Крим та вирушили до Києва. Про це повідомив власник телекомпанії ATR Ленур Іслямов на своїй сторінці в Facebook.

Ленур сподівається, що Сенцов, Едем Бекіров та інші кримські активісти, перебуваючи на материку, зможуть посилити Кримське політичне питання України.

Зазначимо, що Сенцов після понад п’яти років ув’язнення в РФ по поверненню в Україну завів собі сторінки в соцмережах Facebook і Twitter.

Нагадаємо, напередодні Сенцова і 34 політв’язнів і військовополонених повернули на батьківщину в рамках обміну утримуваними особами між Росією і Україною.

Як раніше повідомляв «Ракурс», вчора Сенцов завершив медичне обстеження в столичній лікарні «Феофанія». Режисер зазначив, що відчуває себе добре.