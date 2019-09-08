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Ракурс
До Сенцова з Криму їде його сім'я: українці успішно перетнули кордон з півостровом (ФОТО)

До Сенцова з Криму їде його сім’я: українці успішно перетнули кордон з півостровом (ФОТО)

8 вер 2019, 13:44
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Сім’я Олега Сенцова, який понад п’ять років був політичним в’язнем Кремля і перебував у Росії, приїде до нього в Київ.

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Дружина, мама і син режисера Сенцова вже успішно перетнули адміністративний кордон з окупованим півостровом Крим та вирушили до Києва. Про це повідомив власник телекомпанії ATR Ленур Іслямов на своїй сторінці в Facebook.

Ленур сподівається, що Сенцов, Едем Бекіров та інші кримські активісти, перебуваючи на материку, зможуть посилити Кримське політичне питання України.

Сім'я Сенцова. Фото: Ленур Іслямов/Facebook

Зазначимо, що Сенцов після понад п’яти років ув’язнення в РФ по поверненню в Україну завів собі сторінки в соцмережах Facebook і Twitter.

Нагадаємо, напередодні Сенцова і 34 політв’язнів і військовополонених повернули на батьківщину в рамках обміну утримуваними особами між Росією і Україною.

Як раніше повідомляв «Ракурс», вчора Сенцов завершив медичне обстеження в столичній лікарні «Феофанія». Режисер зазначив, що відчуває себе добре.

Джерело: Ракурс


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