К Сенцову из Крыма едет его семья: украинцы успешно пересекли границу с полуостровом. Фото: РБК

https://racurs.ua/n126490-k-sencovu-iz-kryma-edet-ego-semya-ukraincy-uspeshno-peresekli-granicu-s-poluostrovom-foto.html

Ракурс

Семья Олега Сенцова, который более пяти лет был политическим заключенным Кремля и находился в России, приедет к нему в Киев.

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Жена, мама и сын режиссера Сенцова уже успешно пересекли административную границу с оккупированным полуостровом Крым и отправились в Киев. Об этом сообщил владелец телекомпании ATR Ленур Ислямов на своей странице в Facebook.

Ленур надеется, что Сенцов, Эдем Бекиров и другие крымские активисты, находясь на материке, смогут усилить Крымскую политическую повестку Украины.

Отметим, что Сенцов после более пяти лет заключения в РФ по возвращению в Украину завел себе страницы в соцсетях Facebookи Twitter.

Напомним, накануне Сенцова и 34 политзаключенных и военнопленных вернули на родину в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Как ранее сообщал «Ракурс», вчера Сенцов завершил медицинское обследование в столичной больнице «Феофания». Режиссер отметил, что чувствует себя хорошо.