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Ракурс
К Сенцову из Крыма едет его семья: украинцы успешно пересекли границу с полуостровом. Фото: РБК

К Сенцову из Крыма едет его семья: украинцы успешно пересекли границу с полуостровом (ФОТО)

8 сен 2019, 13:44
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Семья Олега Сенцова, который более пяти лет был политическим заключенным Кремля и находился в России, приедет к нему в Киев.

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Жена, мама и сын режиссера Сенцова уже успешно пересекли административную границу с оккупированным полуостровом Крым и отправились в Киев. Об этом сообщил владелец телекомпании ATR Ленур Ислямов на своей странице в Facebook.

Ленур надеется, что Сенцов, Эдем Бекиров и другие крымские активисты, находясь на материке, смогут усилить Крымскую политическую повестку Украины.

Семья Сенцова. Фото: Ленур Ислямов/Facebook

Отметим, что Сенцов после более пяти лет заключения в РФ по возвращению в Украину завел себе страницы в соцсетях Facebookи Twitter.

Напомним, накануне Сенцова и 34 политзаключенных и военнопленных вернули на родину в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Как ранее сообщал «Ракурс», вчера Сенцов завершил медицинское обследование в столичной больнице «Феофания». Режиссер отметил, что чувствует себя хорошо.

Источник: Ракурс


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