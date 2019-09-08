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Ракурс
Подполковника Госпогранслужбы на Донбассе задержали на взятке 71 тыс. грн (ФОТО)

Подполковника Госпогранслужбы на Донбассе задержали на взятке 71 тыс. грн (ФОТО)

8 сен 2019, 12:59
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Государственное бюро расследований задержало на взятке подполковника тылового обеспечения из Лисичанского пограничного отряда Госпогранслужбы.

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Злоумышленник требовал у поставщика продуктов военнослужащим-пограничникам взятку в размере 10% от стоимости договора, что составило 71 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному подполковнику о подозрении, а также получении им меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения военнослужащего от занимаемой должности.

Подполковника Госпогранслужбы на Донбассе задержали на взятке 71 тыс. грн. Фото: ГБР

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Как ранее сообщал «Ракурс», мошенники требовали 570 тыс. долл. от имени президента Владимира Зеленского за пост в концерне «Укроборонпром».

Источник: Ракурс


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