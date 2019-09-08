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Ракурс
Протесты в Гонконге: 19 человек получили ранения. Фото: belsat.eu

Протесты в Гонконге: 19 человек получили ранения

8 сен 2019, 12:16
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В Гонконге во время массовых протестов произошли столкновения между полицией и демонстрантами.

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В результате вспыхнувших конфликтов 19 человек были госпитализированы в медицинское учреждение с ранениями разной степени тяжести. Медики оценивают состояние двоих человек как тяжелое. Об этом сообщает радиостанция RTHK.

Столкновения между демонстрантами и полицией произошли накануне вечером. Основные беспорядки происходили в районе Мангкок в материковой части Гонконга.

Демонстранты устраивали поджоги, пытались заблокировать дороги и использовали лазерные указки против правоохранителей. Отмечается, что сегодня протестующие планируют провести еще один митинг в деловом центре Гонконга.

Протесты продолжились на этой неделе, хотя глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила, что полностью отзывает приостановленный закон о выдаче на материковую часть Китая.

Демонстранты ответили, что для этих действий уже поздно и расширили свои требования до пяти пунктов, среди которых: выборы путем всеобщего голосования и расследование в отношении полицейских, которые причинили вред демонстрантам.

Как ранее сообщал «Ракурс», в конце августа в Гонконге полиция применила водометы и резиновые пули против демонстрантов.


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