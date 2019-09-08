Протести у Гонконзі: 19 осіб отримали поранення. Фото: belsat.eu

https://racurs.ua/ua/n126488-protesty-u-gonkonzi-19-osib-otrymaly-poranennya.html

Ракурс

У Гонконзі під час масових протестів відбулися зіткнення між поліцією і демонстрантами.

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В результаті конфліктів 19 осіб було госпіталізовано до медичного закладу з пораненнями різного ступеня тяжкості. Медики оцінюють стан двох осіб як важкий. Про це повідомляє радіостанція RTHK.

Зіткнення між демонстрантами і поліцією сталися напередодні ввечері. Основні заворушення відбувалися в районі Мангкок в материковій частині Гонконгу.

Демонстранти влаштовували підпали, намагалися заблокувати дороги і використовували лазерні указки проти правоохоронців. Зазначається, що сьогодні учасники протесту планують провести ще один мітинг в діловому центрі Гонконгу.

Протести продовжилися цього тижня, хоча глава адміністрації Гонконгу Керрі Лем заявила, що повністю відкликає призупинений закон про видачу на материкову частину Китаю.

Демонстранти відповіли, що для цих дій вже пізно і розширили свої вимоги до п’яти пунктів, серед яких: вибори шляхом загального голосування і розслідування по відношенню до поліцейських, які заподіяли шкоду демонстрантам.

Як раніше повідомляв «Ракурс», наприкінці серпня в Гонконзі поліція застосувала водомети і гумові кулі проти демонстрантів.