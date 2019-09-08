Гриб розповів, чим займався під час дворічного утримання у Росії. Фото: Крим.Реалії

https://racurs.ua/ua/n126487-gryb-rozpoviv-chym-zaymavsya-pid-chas-dvorichnogo-utrymannya-u-rosiyi.html

Ракурс

Український політичний в’язень Кремля Павло Гриб розповів як проходило його дворічне утримання у Росії.

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За словами Гриба, серед розваг було лише радіо, однак як його вмикати він зрозумів лише через два роки. Про це він розповів в інтерв’ю УНІАН.

Гриб зазначив, що наступного дня після перевезення до СІЗО № 2 (перевезли 16 серпня) йому дали книгу російського фантаста Дмитра Глуховського «Метро 2033». У романі розповідається про життя росіян у московській підземці після ядерної війни.

Потім Грибу давали інші книги та дозволили малювати. Політв’язень малював різні візерунки, щоб подарувати своїм друзям після повернення на батьківщину.

За словами Гриба, у СІЗО «Лефортово» давали хліб нормальної якості, а от в ізоляторі, у якому він чекав на вирок, хліб мав консистенцію між хлібом та тістом і його можна було приліпити до стелі.

Гриб зазначив, що українців тримали по одному і ніколи не саджали в одну камеру. Коли його вивели до автобусу з іншими політв’язнями, усі вони перегукувались словами «Слава Україні».

Найближчим часом Гриб планує подивитись новини та сподівається, що йому не треба буде лягати до лікарні.

Нагадаємо, вчора Гриба, українських військовополонених моряків та інших політв’язнів повернули до України у рамках обміну.