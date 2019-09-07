Українців у Борисполі зустрів Зеленський. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n126468-obmin-polonenymy-vidbuvsya-v-kyievi-ukrayinciv-zustriv-zelenskyy-nazvaly-imena-zvilnenyh-osib.html

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Обмін полоненими між Україною та Російською Федерацією відбувся.

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До Києва прибув президентський літак Ан-48, який доставив додому 35 громадян України, які перебували в російському полоні. Серед них — 24 українських військовополонених моряки та 11 політичних в’язнів. Транслювали повернення українців ЗМІ.

Зі звільненими українцями зустрівся президент України Володимир Зеленський. В аеропорту «Бориспіль» були присутні голова СБУ Іван Баканов, глава МВС Арсен Аваков, його заступник Сергій Яровий, командувач ВМС ЗСУ адмірал Ігор Воронченко, міністр оборони Андрій Загороднюк та генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

Серед звільнених осіб, є не лише полонені моряки, але й політв’язні Олег Сенцов, Павло Гриб, Володимир Балух.

Прес-служба президента опублікувала список українців, які повернулися додому з російського полону:

Роман Сущенко Олег Сенцов Олександр Кольченко Володимир Балух Станіслав Клих Микола Карпюк Олексій Сизонович Павло Гриб Едем Бекіров Євген Панов Артур Панов Роман Мокряк, командир МБАК «Бердянськ» Юрій Без’язичний, моторист-електрик Андрій Артеменко, старший комендор Андрій Ейдер, комендор-сигнальник Богдан Головаш, випускник ІВМС Денис Гриценко, командир 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування Василь Сорока, капітан, перебував на борту МБАК «Бердянськ» Богдан Небилиця, командир МБАК «Нікополь» Вячеслав Зінченко, комендор-сигнальник Сергій Цибізов, комендор-сигнальник Сергій Попов, заступник командира дивізіону з електромеханічної частини — начальник електромеханічної служби 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування Владислав Костишин, випускник ІВМС Андрій Оприско, моторист-електрик МБАК «Вишгород» Андрій Драч, капітан, перебував на борту МБАК «Нікополь» Олег Мельничук, командир рейдового буксира «Яни Капу» Михайло Власюк, моторист-електрик Віктор Беспальченко, комендор Володимир Терещенко, комендор Євгеній Семидоцький, марсовий Володимир Лісовий, командир 31-го дивізіону суден забезпечення Андрій Шевченко, головний старшина дивізіону Володимир Варімез, старший радіотелеграфіст НК «Сміла» 31-го дивізіону суден забезпечення Сергій Чуліба, командир відділення мотористів НКА «Нова Каховка», 31-го дивізіону суден забезпечення Юрій Будзило, командир радіотехнічного взводу управління 21-ї окремої р/т роти морського командування

Нагадаємо, сьогодні з аеропортів «Бориспіль» та «Внуково» вилетіли літаки з учасниками обміну полоненими між Україною та Російською Федерацією. Літак президента Володимира Зеленського з українцями прямує до Києва. Очікувалося, що в Україну повернуться 24 українських військовополонених моряків та 11 політичних в’язнів, серед яких — Олег Сенцов, Володимир Балух, Роман Сущенко, Олександр Кольченко, Павло Гриб та інші.