В Украину направляется самолет с пленными украинцами. Фото: flickr.com

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Ракурс

Самолет с гражданами Украины, которых Российская Федерация освободила в рамках обмена пленными, направляется в Киев.

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Президентский Ан-148 уже вылетел из московского аэропорта «Внуково». Об этом 7 сентября сообщил заместитель главы канцелярии президента Кирилл Тимошенко на своей странице в Facebook.

Встречайте, — написал он.

Российское издание «Интерфакс» со ссылкой на данные сервиса Flightradar24 сообщило, что из аэропорта «Борисполь» уже вылетел самолет Ту-204 специального летного отряда «Россия». На его борту находятся осужденные в Украине россияне.

Тем временем стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин помиловал 11 незаконно осужденных граждан Украины. Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на вице-президента Европейского института омбудсмена, первого украинского омбудсмена Нину Карпачевую, помилование стало следствием переговоров между главами государств Украины и России.

Вследствие этого диалога мы имеем помилование. Украинский президент Владимир Зеленский помиловал 16 человек, из них — три женщины. Российский президент Владимир Путин помиловал 11 человек, — отметила Карпачева.

Напомним, сегодня утром в московский аэропорт «Внуково» и киевский «Борисполь» прибыли автобусы с участниками обмена. В Украину могут вернуться 24 украинских военнопленных моряка и 11 политических заключенных, среди которых — Олег Сенцов, Владимир Балух, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Павел Гриб и другие.