Российский адвокат Марк Фейгин. Фото: AP

https://racurs.ua/n126465-advokat-opublikoval-spisok-grajdan-ukrainy-kotoryh-segodnya-mogut-obmenyat-na-rossiyan.html

Ракурс

Марк Фейгин, российский адвокат, заявил, что в украино-российском обмене пленных фигурируют 24 украинских моряка и 11 осужденных украинцев.

Loading...

Сегодня домой могут вернуться политзаключенные Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Павел Гриб, Артур Панов, Эдем Бекиров, Николай Карпюк, Станислав Клых, Алексей Сизонович, Евгений Панов и Владимир Балух. Об этом Фейгин написал на своей странице в Twitter.

В субботу, 7 сентября, должен состояться масштабный обмен пленными между Украиной и Россией по формуле «35 на 35». Домой должны вернуться не только военнопленные моряки, но и политические заключенные.

Напомним, утром из СИЗО «Лефортово» выехали пассажирские автобусы с украинскими гражданами, которых доставили в аэропорт «Внуково». Домой они должны вернуться на самолете АН-148 президента Украины.

Украинская сторона тоже придерживается договоренного процесса. Сегодня в аэропорт «Борисполь» прибыли автобусы с лицами, которых Украина должна передать России. По информации журналиста Александра Коца, из 35 человек, которых отдадут РФ, только 12 имеют российское гражданство. В «Борисполе» уже сел самолет ТУ-204−300 специального летного отряда России.