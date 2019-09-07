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Российский адвокат Марк Фейгин. Фото: AP

Адвокат опубликовал список граждан Украины, которых сегодня могут обменять на россиян

7 сен 2019, 12:34
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Марк Фейгин, российский адвокат, заявил, что в украино-российском обмене пленных фигурируют 24 украинских моряка и 11 осужденных украинцев.

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Сегодня домой могут вернуться политзаключенные Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Павел Гриб, Артур Панов, Эдем Бекиров, Николай Карпюк, Станислав Клых, Алексей Сизонович, Евгений Панов и Владимир Балух. Об этом Фейгин написал на своей странице в Twitter.

В субботу, 7 сентября, должен состояться масштабный обмен пленными между Украиной и Россией по формуле «35 на 35». Домой должны вернуться не только военнопленные моряки, но и политические заключенные.

Напомним, утром из СИЗО «Лефортово» выехали пассажирские автобусы с украинскими гражданами, которых доставили в аэропорт «Внуково». Домой они должны вернуться на самолете АН-148 президента Украины.

Украинская сторона тоже придерживается договоренного процесса. Сегодня в аэропорт «Борисполь» прибыли автобусы с лицами, которых Украина должна передать России. По информации журналиста Александра Коца, из 35 человек, которых отдадут РФ, только 12 имеют российское гражданство. В «Борисполе» уже сел самолет ТУ-204−300 специального летного отряда России.

Источник: Ракурс


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