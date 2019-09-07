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В «Борисполь» должны прибыть пленные украинцы. Фото: flickr.com

Обмен заключенными с Россией: прибытие самолета с украинцами ждут в «Борисполе» (ТРАНСЛЯЦИЯ)

7 сен 2019, 11:59
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Обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией должен состояться 7 сентября.

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Сегодня, вероятно, началось взаимное освобождение удерживаемых и осужденных. Обмен запланирован по формуле «35 на 35». В списки включены 24 военнопленных украинских моряка и 11 политических заключенных, включая режиссера Олега Сенцова.

Утром из СИЗО «Лефортово» выехали пассажирские автобусы с украинскими гражданами, которых доставили в аэропорт «Внуково». Домой они заключенные должны вернуться на самолете АН-148 президента Украины.

Украинская сторона тоже придерживается договоренного процесса. Сегодня в аэропорт «Борисполь» прибыли автобусы с лицами, которых Украина должна передать России. По информации журналиста Александра Коца, из 35 человек, которых отдадут РФ, только 12 имеют российское гражданство. В «Борисполе» уже сел самолет ТУ-204−300 специального летного отряда России.

Напомним, что ранее вероятной датой обмена пленными между Россией и Украиной называли 7 сентября. На днях стороны окончательно утверждали списки на обмен, а также согласовывали дату проведения обмена удерживаемыми лицами.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что переговоры близятся к финалу, а сам обмен пленными будет масштабным. Глава РФ отметил, что обмен пленными станет хорошим шагом к нормализации отношений между двумя странами.

Источник: Ракурс


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Обмен заключенными с Россией: прибытие самолета с украинцами ждут в «Борисполе» (ТРАНСЛЯЦИЯ)

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