В «Борисполь» должны прибыть пленные украинцы. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n126464-obmen-zakluchennymi-s-rossiey-pribytie-samoleta-s-ukraincami-jdut-v-borispole-translyaciya.html

Ракурс

Обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией должен состояться 7 сентября.

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Сегодня, вероятно, началось взаимное освобождение удерживаемых и осужденных. Обмен запланирован по формуле «35 на 35». В списки включены 24 военнопленных украинских моряка и 11 политических заключенных, включая режиссера Олега Сенцова.

Утром из СИЗО «Лефортово» выехали пассажирские автобусы с украинскими гражданами, которых доставили в аэропорт «Внуково». Домой они заключенные должны вернуться на самолете АН-148 президента Украины.

Украинская сторона тоже придерживается договоренного процесса. Сегодня в аэропорт «Борисполь» прибыли автобусы с лицами, которых Украина должна передать России. По информации журналиста Александра Коца, из 35 человек, которых отдадут РФ, только 12 имеют российское гражданство. В «Борисполе» уже сел самолет ТУ-204−300 специального летного отряда России.

Напомним, что ранее вероятной датой обмена пленными между Россией и Украиной называли 7 сентября. На днях стороны окончательно утверждали списки на обмен, а также согласовывали дату проведения обмена удерживаемыми лицами.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что переговоры близятся к финалу, а сам обмен пленными будет масштабным. Глава РФ отметил, что обмен пленными станет хорошим шагом к нормализации отношений между двумя странами.