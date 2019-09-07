У «Бориспіль» повинні прибути полонені українці. Фото: flickr.com

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Ракурс

Обмін полоненими між Україною та Російською Федерацією повинен відбутися 7 вересня.

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Сьогодні, ймовірно, почалося взаємне звільнення утримуваних та засуджених осіб. Обмін заплановано за формулою «35 на 35». У списки включені 24 військовополонених українських моряків та 11 політичних в’язнів, включаючи режисера Олега Сенцова.

Вранці з СІЗО «Лефортово» виїхали пасажирські автобуси з українськими громадянами, яких доставили в аеропорт «Внуково». Додому вони повинні повернутися на літаку АН-148 президента України.

Українська сторона теж дотримується домовленого процесу. Сьогодні в аеропорт «Бориспіль» прибули автобуси з особами, яких Україна повинна передати Росії. За інформацією журналіста Олександра Коца, з 35 осіб, яких віддадуть РФ, лише 12 мають російське громадянство. У «Борисполі» вже сів літак ТУ-204−300, спеціального льотного загону Росії.

Нагадаємо, що раніше ймовірною датою обміну полоненими між Росією і Україною називали 7 вересня. Днями сторони остаточно затверджували списки на обмін, а також узгоджували кінцеву дату проведення обміну утримуваними особами.

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявляв, що переговори наближаються до фіналу, а сам обмін полоненими буде масштабним. Глава РФ відзначив, що обмін полоненими стане хорошим кроком до нормалізації відносин між двома країнами.