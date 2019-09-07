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Ракурс
До Борисполя прибув російський спецборт. Фото: flickr.com

Обмін полоненими: в «Борисполі» сів російський літак, прибули автобуси з російськими в’язнями (ФОТО)

7 вер 2019, 11:25
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Учасників на обмін полоненими, яких Україна видає Російській Федерації, привезли в аеропорт «Бориспіль».

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Автобус із в’язнями вже на території летовища. Про це 7 серпня повідомив російський журналіст Олександр Коц у Twitter.

Автобуси з росіянами. Фото: Олександр Коц у Twitter

Автобуси з росіянами. Фото: Олександр Коц у Twitter

ЗМІ повідомляють, що до «Борисполя» вже їдуть родичі українських полонених. Очікується, що військовополонених моряків та політв’язнів доставлять в Україну в найближчі години. Перед в’їздом до летовища вже зібралися десятки журналістів.

Тим часом ЗМІ повідомляють, що літак з українською символікою вже сів в московському аеропорту «Внуково» та причалив до урядового терміналу «Внуково-2». До літака відразу ж прибули автобуси, в яких можуть бути вивезені з СІЗО «Лефортово» утримувані українці.

Також відомо, що в українському аеропорту «Бориспіль» приземлився російський літак ТУ-204−300. Про це повідомив журналіст Анатолій Цаплієнко у Facebook.

Давно не бачив. Літак з триколором в Борисполі. Обмін йде. Чекаємо, коли наші повернуться додому, — написав він.

Російський літак у Борисполі. Фото: Анатолій Цаплієнко у Facebook

Нагадаємо, адвокат полонених українців Микола Полозов повідомив, що військовополонені українські моряки покинули СІЗО «Лефортово» в Москві. Українців везуть в аеропорт для завершення процедури обміну полоненими між Україною та Росією.

Джерело: Ракурс


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