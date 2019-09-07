Родичі Сенцова прийшли до офісу омбудсмена. Фото: Миротворець

https://racurs.ua/ua/n126462-rodychi-politv-yazniv-ta-moryakiv-zbyrautsya-bilya-ofisu-ombudsmena-v-kyievi.html

Ракурс

Родичі українських військовополонених моряків та політичних в’язнів вранці, 7 вересня, почали прибувати до офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Києві.

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На місці журналісти побачили доньку та сестру українського режисера Олега Сенцова, родичів Євгена Панова та Олексія Сизановича. З людьми працюють психологи. Про це сьогодні повідомляє «Крим.Реалії».

Ще не вірю. Поки не побачу — не повірю, — прокоментувала мама Євгенія Панова Віра Котелянець ймовірне повернення додому сина в рамках процесу обміну.

Тим часом у повітряний простір України увійшов російський літак ТУ-204−300, спеціального льотного загону РФ. Ймовірно, це повітряне судно братиме участь у процесі обміну. Дані сервісу Flightradar24 свідчать, що бортовий номер літака — RA-64058. Інформація про аеропорт прибуття спецборту відсутня.

Як відомо, обмін полоненими між Україною та Росією планується провести за формулою «35 на 35». У списки включені 24 військовополонених українських моряків та 11 політичних в’язнів, включаючи режисера Олега Сенцова.

Нагадаємо, сьогодні вранці з СІЗО «Лефортово» виїхали три великі пасажирські автобуси з громадянами України. Адвокат Микола Полозов підтвердив, що військовополонені українські моряки покинули слідчий ізолятор. Автобуси прибули в аеропорт «Внуково». Очікується, що додому українських та російських в’язнів доправлять президентськими літаками, які вже вилетіли в Москву та Київ.