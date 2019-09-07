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Родственники Сенцова пришли к офису омбудсмена. Фото: Миротворец

Родственники политзаключенных и моряков собираются у офиса омбудсмена в Киеве

7 сен 2019, 10:49
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Родственники украинских военнопленных моряков и политических заключенных утром, 7 сентября, начали прибывать в офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Киеве.

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На месте журналисты увидели дочь и сестру украинского режиссера Олега Сенцова, родственников Евгения Панова и Алексея Сизановича. С людьми работают психологи. Об этом сегодня сообщает «Крым.Реалии».

Еще не верю. Пока не увижу — не поверю, — прокомментировала мама Евгения Панова Вера Котелянец вероятное возвращение домой сына в рамках процесса обмена.

Тем временем в воздушное пространство Украины вошел российский самолет ТУ-204−300 специального летного отряда РФ. Вероятно, это воздушное судно будет участвовать в процессе обмена. Данные сервиса Flightradar24 свидетельствуют, что бортовой номер самолета — RA-64058. Информация об аэропорте прибытия спецборту отсутствует.

Как известно, обмен пленными между Украиной и Россией планируется провести по формуле «35 на 35». В списки включены 24 военнопленных украинских моряка и 11 политических заключенных, включая режиссера Олега Сенцова.

Напомним, сегодня утром из СИЗО «Лефортово» выехали три больших пассажирских автобуса с гражданами Украины. Адвокат Николай Полозов подтвердил, что военнопленные украинские моряки покинули следственный изолятор. Автобусы прибыли в аэропорт «Внуково». Ожидается, что домой украинских и российских заключенных отправят президентскими самолетами, которые уже вылетели в Москву и Киев.


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999

Родственники политзаключенных и моряков собираются у офиса омбудсмена в Киеве

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