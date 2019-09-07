Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Адвокат заявил о том, что обмен пленными состоится через несколько часов. Фото: Цензор.НЕТ

Обмен пленными может состояться в ближайшие часы — адвокат

7 сен 2019, 08:11
999

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией должен состояться в ближайшие часы.

Loading...

При этом Украина отказывается выдавать Москве россиянина Руслана Гаджиева. Боевик остается в СИЗО, его не доставили в пункт обмена. Причины этого пока неизвестны. Об этом заявил адвокат украинских заключенных Валентин Рыбин, 7 сентября сообщает «Интерфакс-Украина».

Я хочу сказать, что через несколько часов мы увидим обмен, — отметил он и при этом не раскрыл формат, по которому будет проходить процедура освобождения.

По словам Рыбина, президент Украины Владимир Зеленский уже подписал указы о помиловании по меньшей мере 12 граждан Российской Федерации. Выдача указов о помиловании может свидетельствовать о подготовке к началу процедуры обмена.

Напомним, российский президент Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену удерживаемыми лицами приближаются к завершению, а сам обмен будет масштабным. Глава РФ отметил, что это событие станет хорошим шагом к нормализации отношений между двумя странами.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Жертвами урагана «Дориан» стали уже 43 человека, многие пропали без вести (ВИДЕО)

Смертоносный ураган «Дориан», который пронесся Багамскими островами и достиг побережья США, унес жизни 43 человек. Ожидается, что число погибших возрастет, поскольку есть пропавшие без вести

Новости мира
09:12

Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США — WP

Глава Соединенных Штатов Америки хочет заставить президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в президентские выборы в США в 2020 году. Вашингтон требует от Киева начать расследование в отношении сына Джо Байдена

Новости Украины
08:40

Законопроект о незаконном обогащении антикоррупционный комитет рекомендовал ВР принять

Антикоррупционный комитет рассмотрел законопроект президента Владимира Зеленского о незаконном обогащении и рекомендовал Верховной Раде принять его в целом. Альтернативные проекты закона комитету не понравились

Новости Украины
19:33   6 сен
Новости партнеров
Загрузка...