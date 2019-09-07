Адвокат заявил о том, что обмен пленными состоится через несколько часов. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n126457-obmen-plennymi-mojet-sostoyatsya-v-blijayshie-chasy-advokat.html

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Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией должен состояться в ближайшие часы.

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При этом Украина отказывается выдавать Москве россиянина Руслана Гаджиева. Боевик остается в СИЗО, его не доставили в пункт обмена. Причины этого пока неизвестны. Об этом заявил адвокат украинских заключенных Валентин Рыбин, 7 сентября сообщает «Интерфакс-Украина».

Я хочу сказать, что через несколько часов мы увидим обмен, — отметил он и при этом не раскрыл формат, по которому будет проходить процедура освобождения.

По словам Рыбина, президент Украины Владимир Зеленский уже подписал указы о помиловании по меньшей мере 12 граждан Российской Федерации. Выдача указов о помиловании может свидетельствовать о подготовке к началу процедуры обмена.

Напомним, российский президент Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену удерживаемыми лицами приближаются к завершению, а сам обмен будет масштабным. Глава РФ отметил, что это событие станет хорошим шагом к нормализации отношений между двумя странами.