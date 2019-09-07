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Адвокат заявив про те, що обмін полоненими відбудеться за кілька годин. Фото: Цензор.НЕТ

Обмін полоненими може відбутися у найближчі години — адвокат

7 вер 2019, 08:11
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Обмін утримуваними особами між Україною та Росією повинен відбутися у найближчі години.

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При цьому Україна відмовляється видавати Москві росіянина Руслана Гаджиєва. Бойовик залишається в СІЗО, його не доставили в пункт обміну. Причини цього наразі невідомі. Про це заявив адвокат українських в’язнів Валентин Рибин, 7 вересня повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Я хочу сказати, що через кілька годин ми побачимо обмін, — зазначив він і при цьому не розкрив формат, за яким буде проходити процедура звільнення.

За словами Рибіна, президент України Володимир Зеленський вже підписав укази про помилування щонайменше 12 громадян Російської Федерації. Видача указів про помилування може свідчити про підготовку до початку процедури обміну.

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін заявив, що переговори щодо обміну утримуваними особами наближаються до завершення, а сам обмін буде масштабним. Глава РФ відзначив, що ця подія стане хорошим кроком до нормалізації відносин між двома країнами.


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