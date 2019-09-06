Головні новини 6 вересня: законопроект про імпічмент отримав схвалення комітету, а в «Київзеленбуді» розкрили розкрадання 10 млн грн. Фото: sharij

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Законопроект президента Володимира Зеленського № 1012 «Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)» підтримали в комітеті парламенту з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Профільний комітет рекомендував Верховній Раді прийняти законопроект за основу і в цілому.

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Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка призначив свого першого заступника. Ним став Віталій Касько, який вже працював в ГПУ з 2002 по 2005 роки і з 2007 по 2010 роки. Потім Касько в 2014—2016 роках працював в ГПУ на посаді заступника генпрокурора і очолював міжвідомчу робочу групу з координації повернення в Україну коштів, отриманих злочинним шляхом колишніми чиновниками.

Президент України Володимир Зеленський своїм сьогоднішнім указом № 665/2019 вніс зміни до складу Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Зокрема, він виключив всіх її членів і запросив трьох осіб. Тепер до складу РНБО входять прем'єр-міністр Олексій Гончарук, міністр оборони Андрій Загороднюк і глава Верховної Ради Дмитро Разумков (за згодою).

Керівництво комунального об'єднання «Київзеленбуд» викрили у привласненні 10 млн грн бюджетних коштів. Зловмисники розробили схему по якій завищили вартість та обсяг виконаних робіт в парку «Партизанська слава» в Дарницькому районі столиці. Служба безпеки України вже повідомила про підозру двом фігурантам справи.

Законопроект № 1031 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконно потрапив осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та покарання за придбання таких активів» антикорупційний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту прийняти в цілому. Він передбачає не тільки конфіскацію незаконних активів, але і кримінальну відповідальність.