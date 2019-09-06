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Керівництво «Київзеленбуду» викрили на розкраданні 10 млн грн під час благоустрою «Партизанської слави». Фото: Народна правда

Керівництво «Київзеленбуду» викрили на розкраданні 10 млн грн під час благоустрою «Партизанської слави» (ФОТО)

6 вер 2019, 21:50
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У комунальному об'єднанні «Київзеленбуд» керівництво викрили на привласненні 10 млн грн бюджетних коштів. Розкрадання сталося під час виконання капітального ремонту та благоустрою парку «Партизанська слава» у Дарницькому районі столиці.

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Згідно з досудовим розслідуванням, зловмисники розробили схему за якою завищили вартість та обсяг виконаних робіт. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України (СБУ).

Розкрадання у "Київзеленбуді". Фото: СБУ

Встановлено, що у протиправній діяльності посадовці комунального об'єднання співпрацювали з комерсантами.

Розкрадання у "Київзеленбуді". Фото: СБУ

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Наразі оголошено про підозру заступнику генерального директора з питань капітальних вкладень «Київзеленбуду» та представнику комерційної структури.

Як раніше повідомляв «Ракурс», СБУ підозрює керівництво низки державних шахт на Донбасі у привласненні 500 млн грн, які були виділені із державного бюджету для закупівлі нового обладнання.

Джерело: Ракурс


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Керівництво «Київзеленбуду» викрили на розкраданні 10 млн грн під час благоустрою «Партизанської слави» (ФОТО)

Керівництво комунального об'єднання «Київзеленбуд» викрили на привласнені 10 млн грн з бюджету під час проведення робіт з благоустрою парку «Партизанська слава» у столиці

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