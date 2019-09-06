Руководство «Киевзеленстроя» уличили в хищении 10 млн грн во время благоустройства «Партизанской славы». Фото: Народна правда

https://racurs.ua/n126453-rukovodstvo-kievzelenstroya-ulichili-v-hischenii-10-mln-grn-vo-vremya-blagoustroystva.html

Ракурс

В коммунальном объединении «Киевзеленстрой» руководство уличили в присвоении 10 млн грн бюджетных средств. Хищение произошло во время выполнения капитального ремонта и благоустройства парка «Партизанская слава» в Дарницком районе столицы.

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Согласно досудебному расследованию, злоумышленники разработали схему по которой завысили стоимость и объем выполненных работ. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

Установлено, что в противоправной деятельности должностные лица коммунального объединения сотрудничали с коммерсантами.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Сейчас объявлено о подозрении заместителю генерального директора по капитальным вложениям «Киевзеленстроя» и представителю коммерческой структуры.

Как ранее сообщал «Ракурс», СБУ подозревает руководство ряда государственных шахт в Донбассе в присвоении 500 млн грн, выделенных из государственного бюджета для закупки нового оборудования.