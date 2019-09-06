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Ракурс
Ураган «Дориан»: американец припарковал на кухне авто. Фото: Time

Ураган «Дориан»: американец припарковал на кухне авто (ВИДЕО)

6 сен 2019, 21:18
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Американская пара в штате Флорида припарковала свой автомобиль Smart на кухне, так как в гараже не нашлось места для второй машины.

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Причиной стало опасение, что ураган «Дориан» может снести авто. Об этом сообщает издание Time.

Идею предложил мужчина, а его жена Джессика Элридж сначала не могла поверить, что он не шутит. Однако он открыл двойные двери дома и затолкал авто.

Женщина была поражена, что автомобиль смог поместиться у них на кухне. Джессика надеется, что ураган скоро утихнет, и отметила, что машина на кухне беспокоит их собак.

«Дориан» достиг побережья Флориды в среду. Он прошел мимо Джексонвилля и двинулся на север. Сейчас он передвигается вдоль побережья Северной и Южной Каролины.

Как ранее сообщал «Ракурс», ураган опустошил Багамские острова. Сейчас он имеет 2 категорию, однако на Багамах он свирепствовал, имея 5 категорию из 5. Число жертв сегодня увеличилось до 30, а спасательные операции на островах продолжаются.


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